Arrestati tre pusher tra Brancaccio, Ballarò e piazza Turba a Palermo

Sono stati sorpresi tre giovani pusher a Brancaccio, Ballarò e piazza Turba a Palermo. Nel corso di tre distinte operazioni di polizia sono stati arrestati P.C., di 18 anni , L.F.P. di 24 anni e V.D. di 22 anni.

I poliziotti, ieri notte intorno alle 3,30, hanno notato due giovani, uno seduto su una sedia e un altro poco distante, che si guardavano con circospezione in largo Di Vittorio a Brancaccio. Gli agenti hanno nascosto la volante di servizio e si sono appostati in modo da controllare i movimenti dei due ragazzi. Poco dopo è arrivato un suv che si è fermato davanti ai due. Uno dei due ragazzi è andato verso una cabina in metallo poco distante e ha preso qualcosa, che poi consegnato all’autista del suv, in cambio di denaro. Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire, bloccando i due giovani. Ma l’autista dell’autovettura è riuscito a fuggire. I due sono stati identificati e perquisiti. Il ragazzo maggiorenne aveva addosso due involucri in cellophane con crack e 50 euro in contanti, mentre il minorenne nascondeva 20 euro e una bustina di hashish. All’interno della cassetta in metallo, gli agenti hanno trovato 14 involucri in cellophane con altro crack. Il diciottenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed il minorenne è stato denunciato.

Nel quartiere Ballarò i falchi della squadra mobile hanno sorpreso e arrestato L.F.P., palermitano di anni 24, mentre vendeva dosi di hashish, a diversi clienti che raggiungevano a piedi il quartiere per comprare droga. Il ventiquattrenne è stato fermato e perquisito. Addosso aveva 160 euro in banconote di piccolo taglio.

Nella zona di piazza Turba gli agenti, in servizio con veicoli e abiti civili, hanno notato due giovani sospetti. Poco dopo sono stati raggiunti da una terza persona, che ha estratto qualcosa dalla tasca dei pantaloni. Gli agenti hanno deciso di intervenire, sospettando che quello fosse uno scambio di droga. I due acquirenti sono riusciti a fuggire, mentre il giovane V.D., 22 anni è stato bloccato. Nelle tasche dei pantaloni nascondeva cinque involucri di hashish. I poliziotti hanno perquisito anche la sua abitazione dove sono state trovate quattro tavolette di hashish, da circa 100 grammi cadauna, nascoste dentro alcune scarpe riposte all’interno di una scarpiera della stanza da letto.

