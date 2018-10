Usa la sua auto privata come taxi a Palermo, fermato e multato

Un tassista abusivo è stato fermato dagli agenti della polizia municipale tra via Agostino Catalano e via Emanuela Loi a Palermo. Il conducente era a bordo della sua autovettura privata, ma stava effettuando un servizio taxi a pagamento senza alcuna autorizzazione.

Ad insospettire gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico il fatto che a bordo della Volkswagen Touran ci fossero cinque passeggeri con numerosi bagagli.

Il quarantaduenne, A. D.M., è stato multato sia per aver utilizzato la sua auto per il servizio taxi, sia per non aver effettuato la revisione del mezzo. La Volkswagen Touran è stata sequestrata. Il prefetto, una volta esaminato il caso, deciderà l’entità della sanzione che va da un minimo di 1.777 a un massimo di 7.108 euro.

