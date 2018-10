Palermo, campo rom della Favorita: tutti fuori entro dieci giorni

Entro pochi giorni più di un terzo degli abitanti del campo nomadi della Favorita potrebbe andar via volontariamente. La questura sta esaminando le posizioni dei singoli ospiti del campo, i permessi di soggiorno, i documenti e chi risulterà in regola potrà andare a cercare soluzioni altrove nel Paese, e rinunciando alle soluzioni che il Comune sta approntando per chi invece resterà.

Come riporta il Giornale di Sicilia, entro una decina di giorni si dovrebbe arrivare alla soluzione pacifica, senza ricorrere allo sgombero coattivo che inizialmente si era paventato. Nel campo della Favorita vivevano 113 persone, divise in 27 famiglie.

