Autovelox in viale Regione a Palermo, il comandate dei vigili: "Troppi incidenti, è l'unica soluzione"

“In viale Regione siciliana le persone tendono a pressare il piede sull’acceleratore, così l’autovelox è un deterrente per prevenire incidenti stradali”. Lo ha dichiarato il comandante della polizia municipale di Palermo, Gabriele Marchese, dopo la notizia dell’attivazione di due nuovi autovelox all’altezza del ponte Giafar.

“Troppi incidenti mortali in viale Regione siciliana, l’amministrazione comunale corre ai riattivando due nuovi autovelox. Ma si tratta degli ultimi due che saranno attivi per un totale di otto a partire dall’ingresso per le auto provenienti da Trapani fino all’inizio dell’autostrada in direzione Messina - Catania”.

“I due nuovi autovelox servono al progetto complessivo dell’amministrazione comunale per rendere più sicuro l’asse di viale Regione siciliana – spiega il comandante della polizia municipale di Palermo Gabriele Marchese – Si tratta storicamente di uno degli assi viari più pericolosi della città. Per i cittadini non bastano i cartelli che segnalano il limite di velocità per rallentare”.

“Da sempre viale Regione siciliana è un asse di scorrimento è troppo spesso negli ultimi anni sono morte persone. Negli ultimi dodici mesi ci sono stati almeno tre incidenti mortali”, precisa Marchese.

Ma intanto anche nel resto della città la sicurezza deve essere massima:“Intanto con l’amministrazione valuteremo se i futuro sarà necessario installare altri autovelox sempre in viale Regione siciliana o un altri assi viari. Certamente a seconda delle caratteristiche della strade dobbiamo valutare collocarne di mobili o di fissi”.

