Palermo, primo giorno di lavoro dopo il ritorno di Stellone

Primo giorno di lavoro per il nuovo allenatore del Palermo Roberto Stellone. Il tecnico ha iniziato il suo secondo mandato in rosanero partecipando al torello con il resto della squadra. Poi i giocatori si sono sottoposti ad alcune esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso del pallone e partite a tema.

Le buone notizie nel primo giorno di lavoro per Stellone arrivano subito dall’infermeria: Ivaylo Chochev, Aljaz Struna e

Andrea Rispoli hanno svolto una parte del lavoro con il gruppo, proseguendo poi con un allenamento differenziato. Radoslaw

Murawski, dopo il trauma contusivo al ginocchio destro rimediato contro il Brescia, si è sottoposto a scopo precauzionale alle

cure dei fisioterapisti. Lavoro a parte anche per il terzo portiere Fabrizio Alastra dopo un trauma contusivo alla spalla destra subito in allenamento mercoledì scorso a Coccaglio.

