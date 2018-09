Palermo, calcinacci da un ponte ferroviario: strada chiusa e poi riaperta

Calcinacci sono caduti dal ponte ferroviario di via Buonriposo, a Palermo. I vigili del fuoco e i tecnici di Rfi sono intervenuti oggi pomeriggio nel primo tratto della strada dopo il distacco di alcuni pezzi di intonaco che sono finiti in strada rischiando di danneggiare le auto in transito.

Attorno al ponte dell’Ammiraglio si sono formate lunghe code. Sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale per gestire il traffico. Dopo le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche sulla stabilità dell’infrastruttura in cui transitano i treni, gli operai comunali hanno ripulito l'asfalto e la strada è stata riaperta.

© Riproduzione riservata