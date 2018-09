Voragine in via Rampolla a Palermo, realizzata una passerella per raggiungere la scuola

Pronta una passerella che permetterà agli studenti di raggiungere, e quindi di sostenere le lezione, nella scuola Arenella, che si trova accanto ad una voragine che si è aperta nei giorni scorsi in via Cardinale Rampolla, a Palermo, e che aveva costretto la dirigente scolastica della scuola a trasferire le lezione in un'altra sede, nel plesso Luigi Rizzo in via Papa Sergio I, dove sono ospitate le cinque classi.

Già immediatamente dopo l'apertura del manto stradale, i tecnici del comune avevano accertato che lo stesso è stato dovuto di un cedimento avvenuto nel piano cantinato del condominio di via Rampolla n. 4 e che, secondo quanto riportato dall'amministrazione comunale in un comunicato, non c'era alcun nesso con piogge o infiltrazioni, come era stato riportato in un primo momento.

L'amministrazione del condominio dunque è stata quindi incaricata di compiere con urgenza i lavori necessari alla messa in sicurezza e all'accesso alla scuola, con i lavori che sono stati consegnati ieri pomeriggio. L'Ufficio Edilizia Pubblica del Comune ha quindi scritto al Dirigente scolastico segnalando che sono state ripristinate le condizioni per l’accesso, in sicurezza, al Plesso Rampolla.

