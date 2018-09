Si rinnovano i vertici di Federmoda Confcommercio Palermo

Si rinnovano i vertici provinciali di Federmoda Confcommercio Palermo, e domani sarà presente all'assemblea il presidente nazionale di Federmoda, Renato Borghi, vice presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia. Un'occasione per fare il punto della situazione e parlare del futuro.

"Sarà l’occasione per confrontarci con il presidente Borghi rispetto alle problematiche che interessano il nostro settore in tutta Italia come saldi, vendite promozionali, contraffazione, abusivismo, vendite on line ed altro ancora - spiega Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo - ma anche un momento di riflessione su come si evolverà il mercato della moda nel prossimo futuro che oggi è alla ricerca di un equilibrio fra tradizione ed innovazione tecnologica".

Previsto anche l'intervento di Lorenzo Dornetti, ceo di AGF group, società che nell’ambito della formazione e della consulenza aziendale collabora con Federmoda Nazionale, che parlerà del “Marketing Sensoriale”, quel marketing che è in grado di coinvolgere i sensi dei consumatori e di influenzare la percezione, il giudizio e il comportamento di questi.

"Sarà inoltre una occasione - conclude Patrizia Di Dio - per comunicare le proposte formative rivolte ai titolari di impresa e al personale dipendente perché siamo convinti che il futuro delle nostre attività si giocherà sul “fattore umano”, dell’accoglienza del cliente nel negozio, sulla consulenza agli acquisti, sulla capacità relazionale ed empatica. Tutti elementi che già offriamo spontaneamente alla nostra clientela, ma che dobbiamo affinare per implementare le nostre vendite e i nostri obiettivi aziendali", conclude Di Dio.

