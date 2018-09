Mafia, il nuovo pentito a Palermo: pizzo anche su feste rionali e svaghi dei boss

Tutto deve essere fonte di guadagno per Cosa nostra, anche i divertimenti e persino i passatempi degli stessi boss. Lo rivela il neocollaboratore di giustizia Giovanni Lucchese. Dei verbali depositati dai pm di Palermo, oggi torna a parlare il Giornale di Sicilia in un articolo di Sandra Figliuolo, dopo la notizia data ieri in esclusiva.

Su tutto - rivela Giovanni Lucchese - occorre ricavare una tassa (anche esigua) per la mafia, che sia sulle apprezzatissime ed affollatissime feste rionali, con cantanti neomelodici, cibo da strada e fiumi di birra, o da quelle che il nipote del superkiller «Lucchiseddu» chiama «bingate», cioè giocate che gli affiliati farebbero durante le loro feste private.

