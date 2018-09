Palermo-Perugia, Tedino: "Questa è la strada giusta"

«Mi interessava dare continuità di rendimento dopo la vittoria di Foggia, la squadra ha fatto un ottimo lavoro e mi è piaciuta molto, dobbiamo conservare questo tipo di atteggiamento e mentalità per tutto il campionato. Non bastano due gare anche se siamo sulla strada giusta». È contento l'allenatore del Palermo, Tedino, dopo la vittoria per 4-1 contro il Perugia.

«Possiamo fare ancora meglio - continua Tedino - ho visto cose importanti nello sviluppo dell’azione, siamo stati bravi. Devo fare i complimenti a tutti i giocatori per come hanno lavorato per tutti i 95 minuti. Abbiamo vinto meritatamente e se non fai una super partita in serie B non vinci».

Per Tedino l’unico neo della giornata è il gol subito sul 4-0. «Possiamo migliorare ancora - conclude l’allenatore del Palermo - abbiamo sbagliato meno passaggi del solito, siamo stati bravi a finalizzare, ma non dobbiamo pensare di essere arrivati al massimo. Abbiamo fatto un grosso sbaglio e dimostrato incertezza sull'inserimento di Dragovic, dobbiamo essere bravi a non concedere nemmeno quello. Voglio essere un perfezionista e per questo lo sottolineo».

