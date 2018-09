Aggressione a scuola a Palermo: tredicenne autistico picchiato e ferito da un compagno

Uno studente palermitano di 13 anni, con problemi di autismo, che frequenta un istituto tecnico a Palermo, ieri, durante le ore di lezione è stato picchiato da un compagno di scuola di 15 anni. Non si conoscono i motivi dell'aggressione.

Il ragazzo è stato portato in ospedale e i medici hanno riscontrato escoriazioni ed ecchimosi secondarie guaribili in sette giorni. I genitori del tredicenne hanno denunciato il compagno di scuola del figlio alla stazione dei carabinieri. L'aggressore è stato denunciato per lesioni personali.

Le indagini dei militari sono coordinate dalla procura del tribunale per i minorenni.

© Riproduzione riservata