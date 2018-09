Palermo, falso allarme bomba davanti alle Poste di via Roma

Un tratto di via Roma, a Palermo, è stato chiuso per un allarme bomba scattato davanti al palazzo delle Poste. Sul posto la polizia municipale e la polizia di Stato. L'allarme si è però rivelato falso.

Gli artificieri della polizia di Stato sono intervenuti dopo il ritrovamento di un pacco sospetto davanti all’ingresso degli uffici postali. Tutta l’area è stata delimitata e l'involucro è stato fatto brillare. Per consentire le operazioni degli artificieri è stato necessario chiudere al traffico via Roma, dall’incrocio con Corso Vittorio Emanuele a quello con via Cavour. Sul posto anche la polizia municipale.

