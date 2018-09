Golf: i palermitani Contino, Palmeri e Tedesco conquistano la finale italiana di Bmw International

Tre golfisti palermitani, Teresa Contino, Alberto Palmeri e Santi Fabio Tedesco si sono aggiudicati l'accesso alla finale italiana della BMW Golf International 2018, in programma a Ragusa dal 12 al 14 ottobre.

Un risultato che onora il Golf Club Palermo - Parco Airoldi che ieri ha ospitato una tappa della 32° edizione italiana del BMW Golf International 2018, un evento planetario che si svolge contemporaneamente in 50 Paesi del mondo e coinvolge più di 100.000 partecipanti, cui hanno preso parte golfisti provenienti da tutta l’isola.

Maria Teresa Contino si è aggiudicata il 1° netto – categoria femminile), Alberto Palmeri il 1° netto – 1° categoria maschile) e Santi Fabio Tedesco 1° netto – 2° categoria maschile. A ottobre dovranno vedersela con i vincitori, ciascuno per la propria categoria, delle altre 19 tappe. Chi si aggiudicherà la finale nazionale rappresenterà l’Italia nel prologo mondiale in programma in Messico.

Ecco l’elenco di tutti i premiati: 1° Lordo Maschile: Marcello Ingrao. 1° Lordo Femminile: Franca Termini. 1^ Categoria Netto Maschile: 1° Alberto Palmeri; 2° Giuseppe Alessi; 3° Salvatore Grifo. 2^ Categoria Netto Maschile: 1° Santi Fabio Tedesco, 2° Massimo Floris, 3° Gianfranco D'Asaro. Categoria Netto Femminile: 1° Maria Teresa Contino; 2° Francesca Riggio. 1° Senior: Carmelo Notaro.

