Amministrative, a Corleone e Palazzo Adriano il centrodestra corre unito

Il centrodestra correrà unito alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno il 21 ottobre a Corleone e a Palazzo Adriano. L'ufficialità arriva attraverso una nota di DiventeràBellissima. A sancire l'alleanza, un vertice che si è tenuto a Palermo e al quale hanno partecipato i responsabili provinciali di Forza Italia, DiventeràBellissima, Fratelli d’Italia, Udc ed Idea Sicilia".

"È stato deciso di presentare in questi due Comuni candidati sindaci unitari, come ad esempio già avvenuto con successo, sempre nel Palermitano, alle recenti amministrative", sta scritto nella nota. "L’auspicio è che al tavolo del Centrodestra possano partecipare sia la Lega che i restanti movimenti politici che sostengono l’attuale governo regionale. Nei prossimi giorni - conclude la nota -, in raccordo con le classi dirigenti locali e i movimenti civici territoriali, saranno vagliate le prime ipotesi di candidature. Al contempo, si lavorerà alla stesura dei punti programmatici, che saranno dibattuti nel corso di successivi tavoli di confronto e prima della scelta definitiva dei candidati sindaci di coalizione".

