Giallo a Palermo. Una volontaria dell’associazione Nogra è stata ferita lievemente al gomito da un pallino di metallo esploso da una carabina ad aria compressa a Ficarazzi, in provincia di Palermo. Era insieme ad un altra donna per controllare l’igiene nelle strade nei pressi della recinzione dell’isola ecologica in via Dante. Indagano i carabinieri.

