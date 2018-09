Perde il controllo della moto in via Messina Marine a Palermo: un ferito grave

Paura per un incidente autonomo in via Messina Marine questa notte a Palermo.

Poco prima delle 2 un centauro alla guida di un ciclomotore Aprilia ha perso il controllo del mezzo e si è schianto sull’asfalto all’altezza dell’hotel San Paolo. L’uomo ha perso conoscenza. Sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla in codice rosso. I medici lo hanno tenuto sotto osservazione e hanno escluso la riserva sulla vita.

Intanto gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi sul posto. Lo scooter procedeva su via Messina Marine in direzione di Villabate.

© Riproduzione riservata