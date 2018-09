Violenza sessuale nel parcheggio di una discoteca, arrestato: l'episodio a novembre a Carini

Accusato di aver violentato una donna nel parcheggio di una discoteca (la Mob Disco Theatre di Carini), la notte tra il 18 e 19 novembre dello scorso anno, Khemais Lausgi, 30 anni, conosciuto come Gabriele Alì detto "Il turco", è stato arrestato dai carabinieri di Partinico.

Lausgi, nato a Palermo, era già finito in inchieste per spaccio di droga allo Zen. La guardia di finanza gli ha sequestrato 600 mila euro - in diversi momenti - e nell'ottobre 2016 è stato ferito a coltellate tra i palazzi dello Zen.

L'ordine di carcerazione è stato emesso dal Gip di Palermo Filippo Lo Presti.

© Riproduzione riservata