Visita del Papa a Palermo, raccolta dei rifiuti sospesa due giorni in centro

La raccolta dei rifiuti sarà sospesa per due giorni in alcune zone del centro di Palermo. Lo comunica il Comune.

In occasione - dice il Comune - della visita del Papa a Palermo il 15 settembre il giorno prima si svolgerà una manifestazione di giovani fedeli in piazza Castelnuovo che prevede l’istallazione di un palco in Via Ruggero Settimo angolo Via Emerico Amari. Per ragioni di sicurezza sarà vietata la circolazione ai mezzi Rap con conseguente impossibilità al normale svolgimento del servizio di raccolta.

Il comune specifica che la raccolta è sospesa nell’area ricompresa all’interno del seguente perimetro (comprese le strade di confine): Piazza Mordini, Via La Farina (tratto compreso tra Piazza Mordini e Via Principe di Villafranca), Via Principe di Villafranca (tratto compreso tra Via La Farina e Via Dante), Via Dante (tratto compreso tra Via Principe di Villafranca e Via Brunetto Latini), Via Brunetto Latini, Piazza Amendola, Via Houel (tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Goethe), Via Goethe, Piazza Vittorio Emanuele Orlando Via Volturno, Piazza Verdi, Via Cavour (tratto compreso tra Via Ruggero Settimo e Via Roma), Via Roma (tratto compreso tra Via Cavour e Piazza Sturzo), Piazza Sturzo, Via Puglisi Bertolino, Via Isidoro Carini, Via Archimede (tratto compreso tra Via Isidoro Carini e Via Libertà), Via Libertà, bretella lato mare (tratto compreso tra Via Archimede e Piazza Crispi).

Le utenze commerciali non potranno esporre alcuna frazione differenziata nei giorni di venerdì e sabato, mentre le utenze domestiche non potranno esporre la frazione residuale non riciclabile nel giorno di venerdì 14 sera. La Rap eliminerà temporaneamente le postazioni di campane RD lungo il percorso di passaggio del Papa.

