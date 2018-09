Tennis, campionati under 14 a Palermo: la Ferrara in semifinale

Una prestazione tutto cuore e grinta regala la semifinale dei campionati italiani under 14 femminili alla palermitana Virginia Ferrara. La giocatrice classe 2004 del club di viale del Fante ha sconfitto 62 67 76 Milena Jevtovic, dopo oltre due ore di battaglia sul campo centrale del Ct Palermo. Sabato in semifinale sfiderà l’emiliana Giulia Martinelli, seconda testa di serie, vittoriosa in due set su Fabrizia Cambria del Vela Messina.

L’altra semifinale invece vedrà fronteggiarsi la toscana Anna Paradisi e la ligure Denise Valente. La prima ha superato a sorpresa la prima testa di serie Giorgia Pedone, atleta del Ct Palermo. Denise Valente invece ha sconfitto 62 61 Federica Urgesi. Ad assistere ai match dei quarti di finale anche Tathiana Garbin, capitana della squadra azzurra di Fed Cup.

Nel pomeriggio (venerdì )le semifinali del doppio. Denise Valente ed Emma Valletta contro Giorgia Pedone ed Erika Di Muzio. Nell’altra semifinale, confronto tra Virginia Ferrara e Giulia Martinelli che saranno opposte a Federica Urgesi e Angelica Giovagnoli. Alle 17.30 sul campo centrale sarà consegnata alla tennista più corretta dei campionati italiani una targa dedicata alla alla memoria del dirigente del Ct Palermo, l’avvocato Roberto Ferrara, scomparso il 24 agosto.

