Scippa la borsa a una donna, arrestato a Palermo

Con l'accusa di avere scippato la borsa a una donna nei pressi della stazione centrale di Palermo, la polizia ha arrestato un senegalese di 21 anni, Omar Gaye.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte in via Balsamo, vicino alla stazione centrale. La donna vittima dello scippo ha subito chiamato il 113 segnalando di essere stata derubata mentre rientrava a casa. Il malvivente ha sorpreso la donna alle spalle e le ha sottratto la borsa, per poi fuggire e dileguarsi in direzione di piazza Magione.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla donna, una volante della polizia ha intercettato il giovane senegalese in via Lincoln, trovato con ancora il portafogli appena rubato ancora in mano. Sono stati così rinvenuti i documenti della vittima, il telefono cellulare e la somma di 55 euro. Poco distante è stata ritrovata anche la borsa della donna.

A. S.

© Riproduzione riservata