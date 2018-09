Rapina al bancomat in piazzale Ungheria, arrestato un trentenne a Palermo

Va a prelevare contanti al bancomat di piazzale Ungheria a Palermo e li ripone nel portafoglio, ma viene aggredito da un trentenne. L’extracomunitario ha preso il denaro ed è fuggito via a piedi.

Intanto la vittima ha segnalato al 113 quanto l’accaduto.

Le volanti della polizia in breve tempo si sono recate sul posto e sono riuscite a bloccare ed arrestare un nigeriano di 30 anni, non lontano dalla filiale Unicredit. L’uomo è stato portato dagli agenti in questura commissariato per essere fotosegnalato e identificato.

La vittima del furto è stata ascoltata dalla polizia. Il trentenne è in stato di fermo ed è accusato di rapina o tentata rapina.

In giornata l’autorità giudiziaria comunicherà le sue valutazioni.

