Palermo, tutto pronto per il ritorno del treno per l'aeroporto ma è mistero su data e biglietti

Sarà riaperta la settimana prossima la tratta del passante ferroviario tra Palermo e il suo aeroporto, con i pendolari che dopo tre anni e più avranno la possibilità finalmente di arrivare in treno al "Falcone-Borsellino". E se già nello scalo palermitano sembra tutto pronto per l'evento, con cartelli già installati e gli ultimi lavori alla stazione, qualche protesta giunge proprio dai viaggiatori: a qualche giorno dal via, chi deve prendere il treno verso l'aeroporto non conosce gli orari.

Incertezza anche sulla data della riapertura della tratta del passante. Ufficiosamente era stata stabilita per domenica 9 settembre, ma pare che l'inaugurazione (e dunque la prima corsa) slitterà al 14 settembre, alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, che taglierà il nastro, come annunciato dall’assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone con un post su Facebook.

"La cosa gravissima è che ad una settimana dall'apertura nessuno conosce gli orari del passante - dice Giacomo Fazio, presidente del comitato pendolari della Palermo-Punta Raisi -. Abbiamo chiesto ripetutamente di condividerli con Trenitalia, ma ad oggi non ci è stato fornito nulla. E' chiaro che stavolta non accetteremo sorprese. Trenitalia chiarisce che gli orari si conoscono, solo che in attesa dell’ufficializzazione della riapertura della tratta del passante ferroviario non possono essere resi pubblici, e che lo saranno, anche ai viaggiatori, quando si avrà una data certa.

