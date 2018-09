Palermo, Haas e il primo obiettivo: "I tre punti con il Foggia"

Comincia a sentirsi un po' più palermitano il centrocampista rosanero Nicolas Haas, uno dei volti nuovi della squadra allenata da Bruno Tedino. Intervistato dal sito ufficiale del Palermo lo svizzero arrivato dell'Atalanta ha raccontato del suo inserimento in città. "Qui a Palermo - dice - sto veramente bene. La città mi piace molto e la vita è bellissima. Mi trovo molto bene con la squadra, voglio raggiungere insieme con i miei compagni il nostro obiettivo e penso che abbiamo i mezzi per farlo, ma dobbiamo lavorare uniti e continuare per la nostra strada. Sono davvero molto contento di essere qui".

La prossima tappa sulla strada verso il raggiungimento del traguardo comune, il ritorno in serie A, sarà a Foggia. I rosanero giocheranno in Puglia alla ripresa del campionato il 16 settembre. "Fino ad ora abbiamo giocato bene - dice Haas - forse meglio nel primo tempo di Salerno rispetto alla partita contro la Cremonese. Dobbiamo essere più pericolosi in attacco e risolvere qualche problemino in difesa. Prepareremo la partita di Foggia con attenzione. Dobbiamo avere un'idea di gioco uguale nelle nostre undici o ventitré teste contando anche il resto dei compagni che non scendono in campo. Dobbiamo concentrarci sulla partita e fare i tre punti".

© Riproduzione riservata