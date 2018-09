Italiani under 14 a Palermo: Ferrara, Cambria e Pedone ai quarti

Entrano nel vivo i campionati italiani under 14 femminili di scena sui campi in rosso del Ct Palermo di viale del Fante.

Prosegue senza intoppi la marcia della tennista prima favorita del seeding Giorgia Pedone atleta di casa la quale ha battuto 61 60 l’emiliana Letizia Migani.

Anche oggi la Pedone ha messo in mostra un ottimo tennis. Per lei ai quarti la toscana Anna Paradisi, seguita a Palermo da Karin Knapp, ex numero 33 Wta e vincitrice in carriera di due prove del circuito maggiore.

Accede al turno successivo anche l’altra giocatrice del Ct Palermo Virginia Ferrara ( n. 3 del tabellone) che si è imposta in tre set sull’altoatesina Lara Pfeifer. Punteggio finale 3-6 6-2 6-0. Al termine del confronto, abbracci e applausi per lei da parte del numeroso pubblico presente sulle tribune del campo centrale. La palermitana, classe 2004 domani affronterà Milena Jevtovic.

La terza tennista siciliana che quest’oggi ha strappato è stata Fabrizia Cambria del Vela Messina, vittoriosa 6-2 3-6 6-0 su Emma Rizzetto. Prossimo ostacolo per la peloritana, la ferrarese Giulia Martinelli, seconda favorita dei campionati italiani under 14. L’ultimo quarto di finale vedrà fronteggiarsi la ligure Denis Valente e Federica Urgesi.

Sabato è in programma la finale del doppio, mentre domenica ci sarà l’atto finale del singolare. Da segnalare da domani e fino al termine del torneo la presenza della capitana azzurra di Fed Cup, Tathiana Garbin.

