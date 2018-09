Il Papa a Palermo, biglietto giornaliero per bus e tram: ecco i percorsi

Strade chiuse e divieti di sosta a Palermo in occasione della visita del Papa. Per agevolare l'uso dei mezzi pubblici, per il 15 settembre l'Amat ha emesso un biglietto unico, valido per tutta la giornata, al costo di 1,40. Inoltre, ci saranno più tram e bus navetta dedicati in giro per la città.

Per ridurre il traffico delle auto verso il centro città, chi vorrà recarsi al Foro Italico e in piazza Politeama per vedere Papa Francesco potrà lasciare l'auto e raggiungere i bus navetta in piazza Giulio Cesare dalla zona del centro commerciale Forum, dai parcheggi Basile ed Emiri . Ecco i percorsi:

- Zona Forum (area antistante stazione Roccella), da cui sarà possibile spostarsi verso il centro con il tram, con navette e con i treni che faranno capolinea a piazza Giulio Cesare;

- Parcheggio via Basile, da cui sarà possibile spostarsi con navette;

- Parcheggio via degli Emiri, da cui sarà possibile spostarsi con navette.

Considerato che dal 9 settembre sarà riattivata la linea ferroviaria Punta Raisi-Palermo, sarà possibile altresì arrivare a piazza Giulio Cesare anche dalle stazioni San Lorenzo, Francia, Lolli e Notarbartolo.

I pullman provenienti dal resto della Sicilia e dalla Calabria saranno concentrati in zona Forum e in via Basile (all’interno del parcheggio Basile).

Su strada saranno impegnati 900 ufficiali e agenti della polizia municipale.

A. S.

