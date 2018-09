Palermo, sequestrato un altro taxi abusivo in piazza Don Sturzo

Ancora un taxi abusivo sequestrato a Palermo e curiosamente, o forse no, ancora una Fiat Multipla l'oggetto del contendere. Dopo il caso di sei giorni fa, sempre la polizia municipale è intervenuta, ieri sera, in piazza Don Sturzo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico ieri sera hanno individuato una Fiat Multipla guidata da un quarantacinquenne, con a bordo due turisti russi che dovevano raggiungere il porto per rientrare in nave. Peccato che quella vettura, dopo i controlli, non risultasse idonea al servizio offerto, e dunque è stata sequestrata.

Con quest’ultimo intervento, sono tre i veicoli sequestrati: a parte le due Fiat Multipla, anche un'Opel Zafira, è stata utilizzata per effettuare il servizio taxi senza licenza. Il comandante Gabriele Marchese ha già chiarito che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata