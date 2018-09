Trofeo Città Metropolitana di Palermo, vincono Cimò e Immesi

Parla Universitas la seconda edizione del Trofeo Città Metropolitana di Palermo che si è disputato stamattina nel capoluogo siciliano. A vincere, infatti, sono stati Lucio Cimò e Chiara Immesi entrambi alfieri della società palermitana del presidente Ino Gagliardi.

Percorso omologato, quattro giri per un totale di dieci chilometri, lungo l’asse di via Libertà con partenza e arrivo all’altezza di piazza Mordini e passaggio davanti al teatro Politeama. Superlativa la prova di Cimò, recente vincitore alla Mezzanotte Running e a Scillato, che ha imposto subito il proprio ritmo, sgranando il gruppetto di testa già dopo il primo giro. A resistergli il solo Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) che metro dopo metro però ha perso lo smalto iniziale, lasciandosi superare sul filo di lana dal giovanissimo Dario Longo (Amatori Regalbuto) suo allievo. Quarta piazza per la Fabrizio Vallone recente oro nei 10.000 su pista agli Inas Summer Games di Parigi, vero e proprio campionato europeo riservato ad atleti con disagio intellettivo e relazionale. Quinto Lorenzo Abbate (Universitas Palermo). Solo settimo Hamad Bibi che ha pagato un lungo periodo di fermo.

Ha dovuto sudare e non poco invece Chiara Immesi (Universitas Palermo); la favorita della vigilia, in testa sin dallo start, è stata costretta a rintuzzare il ritorno della compagna di squadra Maria Grazia Bilello brava a rosicchiarle metro dopo metro ma che non è riuscita nell’impresa di raggiungere la più quotata avversaria che l’ha preceduta di appena otto secondi.

L’abbraccio a fine gara tra le due, la dice lunga sul clima di rispetto e sportività tra le ragazze. Terzo posto per la regolarissima Luana Russo (Marathon Club Sciacca), a ruota una coppia tutta Trinacria Palermo composta da Rosaria Patti e Liliana Canzoneri. Nei tre giri, per i meno giovani, a tagliare per primi il traguardo sono stati Vilmo Luciani (Marathon Athletic Avola) e Maria Clara Minagra (Trinascria Palermo).

Sebastiano Caldarella e Francesco De Trovato sono stati primi nelle categorie over 80 e 85. A fare da apripista alla manifestazione i più giovani con protagonisti Gioele Nunnari (ASCD Ambrosiana) negli esordienti A e Agnese Russo tra gli esordienti C. Nella categoria Junior affermazione per Bah Mamadou Moustapha dell’ASD Torrebianca.

La gara, ottimamente organizzata dall’Universitas Palermo, è stata valida come 11a prova del Grand Prix regionale di corsa su strada e ottava del GP provinciale di Palermo. Oltre 400 gli atleti che hanno tagliato il traguardo, in rappresentanza di tutte e nove le province siciliane. Prossimo appuntamento con il GP regionale domenica prossima a Messina con la terza edizione del Memorial Cacopardi. Per quanto riguarda il GP provinciale chiusura il 15 settembre a Montemaggiore Belsito con lo storico Trofeo del SS. Crocifisso.

Classifica uomini (10 km)

1) Lucio Cimò (Universitas Palermo) 34’17

2) Dario Longo (Amatori Regalbuto) 34’50

3) Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) 34’53

4) Fabrizio Vallone (Cus Palermo) 35’08

5) Lorenzo Abbate (Universitas Palermo) 35’10

Classifica donne (10 km)

1) Chiata Immesi (Universitas Palermo) 39’27

2) Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 39’35

3) Luana Russo (Marathon Club Sciacca) 41’51

4) Rosaria Patti (Trinacria Palermo) 42’38

5) Liliana Canzoneri (Trinacria Palermo) 43’08

Tutti i vincitori di categoria: SF Chiara Immesi (Universitas Palermo); SF35 Luana Russo Marathon Club Sciacca); SF40 Giovanna Priano (Universitas Palermo); SF40 Liliana Canzoneri (Trinacria Palermo); SF50 Grazia Migliore (Marathon Club Taormina); SF55 Maria Giangreco (Marathon Altofonte); SF60 Maria Calara Minagra (Trinacria Palermo).

PM Dario Longo (Amatori Regalbuto); SM Lucio Cimò (Universitas Palermo); SM35 Vito Massimo Catania (Universitas Palermo); SM40 Antonio Puccio (Marathon Club Sciacca); SM45 Alberto Fieramosca (Marathon Club Sciacca); SM50 Rosario Cirrito (Universitas Palermo); SM55 Carmelo Galeano (Podistica Messina); SM60 Vito Aiuto (5 Torri Fiamme Cremisi); SM65 Vilmo Luciani (Marathon Club Avola); SM70 Vincenzo Napoli (Team Selica); SM75Francesco Paolo Lazzara (Marathon Club Sciacca); SM80 Sebastiano Caldarella (Marathon Athletic Avola); SM85 Francesco De Trovato (Sport Amatori Partinico).

© Riproduzione riservata