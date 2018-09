Due incidenti nella notte a Palermo: 4 feriti tra cui due bambini

Paura questa notte per due incidenti stradali in centro città a Palermo. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui due bambini di nove e due anni.

In via Maqueda all’incrocio con piazza Sant’Antonino due vetture si sono scontrate all’altezza del semaforo. A bordo i due bimbi che hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati sul posto. Prognosi di dieci giorni, invece, per un'altra persona che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Policlinico. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica stradale che hanno effettuato i rilievi.

Altro incidente in via Filippo Parlatore, dove un ragazzo a bordo di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo ed ha sbandato. L’auto si è ribaltata. Sul posto gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I ragazzi sono stai estratti dall’auto e hanno riportato ferite lievi. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale hanno chiesto di eseguire l'alcol e il drug test per verificare in quali condizioni fosse il giovane al momento dell’impatto.

