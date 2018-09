Sosta in autostrada a Palermo, arrivano gli sconti per il parcheggio in aeroporto

Prenotare comodamente il parcheggio dell'aeroporto "Falcone-Borsellino" di Palermo attraverso il computer o tramite un'app, con delle tariffe scontate, è ora possibile. Anzi, per la precisione, lo sarà tra due settimane.

La novità dalla Gesap, l'azienda che gestisce lo scalo aeroportuale del capoluogo siciliano, come si legge sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, arriva pochi giorni dopo il tamponamento sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, poco prima della rotatoria che immette nel rettilineo che conduce all’aeroporto Falcone-Borsellino.

A rimanere coinvolte nel sinistro tre auto che si trovavano parcheggiate in corsia di emergenza. Una sosta, questa, a quanto pare divenuta sempre più frequente da parte di persone che non intendono pagare per attendere un parente, per accompagnare qualcuno e così via.

Nonostante gli appelli della Gesap, anche per una questione di sicurezza, tutto continua ad essere così, anche nei giorni immediatamente successivi all'incidente.

Dunque, con l'offerta internet si va a completare il sistema parcheggi a pagamento, che comunque prevede anche una parte "gratuita", nelle Zone a traffico controllato (Ztc, cosiddetta Kiss&Fly, aree arrivi e partenze), dove è possibile sostare fino a un massimo di 15 minuti.

Inoltre, si può parcheggiare altri 15 minuti (gratuitamente) nei parcheggi Gesap con la sbarra. Quindi, il cittadino ha la possibilità di parcheggiare, in tutto, 30 minuti senza dover pagare nulla.

