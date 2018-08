Rifiuti a Palermo, oltre mille controlli con cinquecento multe

Oltre 1000 accertamenti e 530 verbali (tra le violazioni più frequenti l’errato giorno di conferimento rispetto a quelli prefissati, la raccolta differenziata non corretta), 4 aree utilizzate per discarica abusiva sequestrate, 40 autocarri sequestrati per trasporto illecito di rifiuti. E’ il bilancio dei controlli del 2018 della Polizia municipale a Palermo.

Il comandante Gabriele Marchese ha predisposto un piano su più fronti, con interventi sulla cosiddetta «migrazione» dei rifiuti attraverso il monitoraggio delle arterie stradali in ingresso in città, da Villabate e da Tommaso Natale, dove il conferimento fuori orario dei rifiuti è in massima parte praticato dai residenti dei comuni vicini.

Dal mese di agosto è in funzione dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 20:00 alle 22:00 di tutti i giorni il numero telefonico 335.7311773 riservato ai cittadini che vogliono segnalare abusi e violazioni da parte dei residenti delle zone dello step 1 (quartiere Strasburgo) e step 2 (Politeama-Massimo) in cui vige il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.

