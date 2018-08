Incidente in viale Diana a Palermo, paralizzata la Favorita: quattro mezzi coinvolti, due feriti

Incidente in viale Diana, con disagi e rallentamenti alla circolazione stradale per i cittadini in direzione Mondello, a Palermo. Ad essere coinvolti, secondo una prima ricostruzione da parte della polizia municipale, sarebbero quattro mezzi: due i feriti, una donna sarebbe stata trasportata in gravi condizioni a Villa Sofia, gli uomini del 118 sono sul posto e stanno curando chi è rimasto coinvolto nello scontro.

L'incidente è avvenuto in viale Diana, poco prima di cancello Giusino: questo ha di fatto inibito l'accesso alla Favorita da piazza Leoni e da via della Favorita, con una deviazione su piazzale dei Matrimoni. Il traffico è completamente in tilt.

