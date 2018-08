Palermo, Tedino: "Ho le idee chiare, contro la Cremonese dobbiamo essere più pericolosi"

Vigilia di gara e consueta conferenza stampa del tecnico rosanero Bruno Tedino in vista del match in programma domani sera al Barbera contro la Cremonese. Serve una vittoria per dare uno scossone all’ambiente. Una partita che nasce con tanti punti interrogativi visto che il mercato estero fino a domani è aperto e alcuni rosanero come Nestorovski potrebbero lasciare il Palermo: “Ilija non è l’unico che potrebbe partire – dice Tedino - per me sono tutti uguali e quelli che dimostrano di più durante la settimana, giocano. Io sono il giudice. Ho sempre avuto delle idee molto chiare su chi sia un giocatore funzionale. Ho bisogno di vederlo allenare bene per farlo giocare. Sono tutti professionisti. Non privilegio nomi e cognomi, voglio fare solo il bene della squadra”.

Tedino domani vuole un Palermo più deciso: “Contro la Cremonese dobbiamo aumentare l’indice di pericolosità. A Salerno abbiamo giocato bene nel primo tempo. Le tante assenze della Cremonese? Hanno una grande rosa. Il loro valore aggiunto è il lavoro di gruppo. È una squadra costruita bene, con logica e con un ottimo allenatore. Non possiamo pensare alle loro assenze. Il nostro vantaggio sarà quello di giocare in casa. Dobbiamo giocare corti e aggressivi”.

Mercato chiuso, anche quello degli svincolati: “Non chiederò nulla dal mercato degli svincolati. Fra 10/15 giorni rientra Chochev. Abbiamo recuperato Haas e sono molto contento di questi ragazzi. A me piace risolvere i problemi, non lamentarsi. Ripeto che ho delle sensazioni importanti. Modulo? Avendo a disposizione Aleesami, Rispoli e Struna abbiamo un parco di giocatori da mettere nelle condizioni giuste per giocare”.

