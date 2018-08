Nuove linee del tram a Palermo, via ai rilievi nel sottosuolo: limitazioni al traffico, ecco dove

Scattano limitazioni al traffico nelle strade coinvolte nei cantieri per la realizzazione delle nuove linee del tram. Lo annuncia la polizia municipale di Palermo. Per avviare i nuovi lavori infatti il Comune ha predisposto la realizzazione di rilievi georadar e indagini geognostiche e geofisiche per indagare il sottosuolo.

In sintesi, si dovrà verificare la presenza di tubature idriche, fognarie e del gas oppure eventuali strutture murarie archeologiche sepolte. Sarà quindi necessario chiudere, di volta in volta, tratti di strada (in genere porzioni di 10 metri per 3) per circa due giorni per permettere ai tecnici di posizionare macchine e attrezzature per effettuare i rilievi.

L'ordinanza è valida dal 27 agosto fino al 9 settembre e, se necessario, anche dal 17 al 22 settembre.

Eventuali chiusure e divieti verranno comunque comunicati almeno 48 ore prima - assicurano da via Dogali.

Durante tutta la durata dei lavori, infatti, gli operatori dovranno collocare le transenne per delimitare l'area del cantiere e la relativa segnaletica stradale mediante l'apposizione di cartelli indicanti i lavori in corso e la relativa durata.

Nei tratti in cui non si effettueranno lavori sarà garantita la circolazione stradale mediante la presenza di movieri per gestire il flusso del traffico.

L'elenco delle strade coinvolte dai cantieri:

Per le tratte della linea "E" (prolungamento della linea 1 esistente per circa 20 Km), dalla Viale Croce Rossa alla località Balneare di Mondellviale Strasburgo - viale Francia Via San Lorenzo - via Giuseppe Lanza Di Scalea - Via Luigi Einaudi Viale Sandro Pertini - Viale Venere - Viale Margherita Di Savoia Viale Regina Elena - Via Torre Di Mondello - Area Di Parcheggio "Mongibello" - Via Mondello - Via Palinuro -Piazzale Edoardo Caracciolo – Viale Galatea – Via Mattei

Per le tratte della linea "F" (prolungamento della linea 1 esistente per circa 9 Km dalla Via Duca della Verdura alla Stazione centrale): via Lincoln - Foro Umberto I - via Cala - via Francesco Crispi - via Piano Dell' Ucciardone - piazza Antonino Caponnetto.

Per le tratte della linea "G" (prolungamento della linea 1 esistente per circa 5 km sino a Sferracavallo): via Giuseppe Lanza Di Scalea — piazza Simon Bolivar viale Rosario Nicoletti — via Del Cedro — via Emmanuele Palazzotto.

