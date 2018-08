Il Palermo prepara la gara con la Cremonese, Chochev e Lo Faso a parte

Allenamento pomeridiano per il Palermo in vista del match casalingo di venerdì sera contro la Cremonese. Per i rosanero attivazione seguita da torelli, lavoro per la cura della fase di non possesso e partita in porzione ridotta del terreno di gioco.

Riatletizzazione e lavoro differenziato per Ivaylo Chochev. Ha lavorato a parte anche Simone Lo Faso, mentre Andrea Rispoli si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti.

Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse.

