Ventenne annegato all’Addaura, no all'autopsia: oggi i funerali a Palermo

Nessun mistero dietro alla morte di Luca Giacoletti, il ventenne palermitano, campione di nuoto, che sabato pomeriggio è annegato nel mare dell’Addaura.

Come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, non è stata neppure disposta l’autopsia: la salma è stata già restituita ai parenti e stamattina alle 11, nella chiesa della Sacra Famiglia, in via Ausonia, sarà celebrato il funerale del ragazzo, che viveva in via Leonardo da Vinci.

Sui social tutti ricordano la vittima come «un campione», un «nemico in vasca, ma un amico nella vita», come un giovane «educato e leale», «sempre sorridente e rispettoso».

© Riproduzione riservata