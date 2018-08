"Giovani migranti sfruttati", annullata interdizione a due ristoratori di Borgetto

Il tribunale del Riesame ha annullato la misura interdittiva per gli imprenditori, Vincenzo Alduina e Maria Teresa Lombardo, titolari del ristorante La Sorgente a Borgetto cui era stata ordinata la chiusura per un anno. Ne dà notizia il Giornale di Sicilia.

I due ristoratori sono sotto inchiesta della procura di Palermo, con altre sei persone, perché accusati di aver sfruttato dei giovani ospiti di una comunità di accoglienza facendoli lavorare per pochi euro al giorno. La polizia lo scorso luglio aveva notificato la misura dell’interdizione dall’esercizio di attività nel settore alberghiero e della ristorazione, nel settore delle attività agricole e dell’accoglienza dei minori agli indagati.

L’indagine, condotta dalla sezione di polizia giudiziaria in servizio alla procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo, era nata da accertamenti sulle precarie condizioni di vita in cui si trovavano alcuni minori stranieri non accompagnati, ospiti della comunità «New River» di Borgetto, gestita dalla cooperativa sociale EsseQuadro.

