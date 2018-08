Salernitana-Palermo, torna Tgs Studio Stadio: musica e comicità per il debutto rosanero

Torna il campionato e torna Tgs Studio Stadio, il talk show che segue le partite del Palermo con il commento e il tifo di personaggi dello spettacolo e supporters rosanero. In questa nuova edizione ci sarà sempre più spazio anche per gli aggiornamenti dagli altri campi di Serie B e da quelli delle altre squadre siciliane impegnate in altre categorie, appena inizieranno gli altri campionati. Ad essere protagonisti saranno poi i telespettatori da casa che potranno inviare messaggi e foto che raccontano il tifo rosanero.

La prima puntata sarà oggi pomeriggio alle 17,45 per seguire in diretta il debutto del Palermo sul campo della Salernitana con un cast d'eccezione: in studio ci saranno l'attore Sergio Vespertino accompagnato dal musicista Pierpaolo Petta, l'ex calciatrice della Nazionale, Pamela Conti e il farmacista-tifoso Domenico Simonetti. Condurrà Salvatore Fazio. Previsti anche collegamenti con i tifosi a Palermo e in provincia. E il pubblico da casa potrà vedere anche le azioni più importanti del match con una speciale "ricostruzione virtuale" .

A guidare la squadra di ospiti una delle maschere comiche più care al pubblico palermitano, l’effervescente attore comico Vespertino che proverà a spingere i rosa a suon di battute. Lo accompagnerà l’inseparabile compagno di avventura, lo spumeggiante musicista Petta che sosterrà il Palermo con il suono della sua fisarmonica che ha girato il mondo e ha dato vita a tante colonne sonore televisive. A commentare la partita Pamela Conti pronta ad esultare per la squadra della sua città. A rendere ancora più effervescente il talk show ci penserà Simonetti con la sua verve coinvolgente e la sua voglia di scatenarsi insieme agli altri ospiti.

La puntata riserverà tante sorprese a partire dai collegamenti che saranno effettuati con gli «stadi virtuali». In collegamento con Gabriele Messina, a fare il tifo per i rosanero, ci saranno i ragazzi del Subbuteo club Palermo. Nel club ci saranno due tavoli da gioco. Su uno verranno riprodotte le azioni e i momenti salienti della gara mentre sull’altro due giocatori si sfideranno in una gara parallela. Lo storico club nato ormai più di 40 anni fa è stato rifondato nel 2015 e conta oggi più di trenta iscritti di tutte le età. Mentre Alessandro Matalone raccoglierà le emozioni dei tifosi in provincia.

I telespettatori potranno diventare protagonisti da casa con i loro commenti, foto e messaggi attraverso la chat di whatsapp al numero 3351356928: i messaggi migliori saranno proposti in diretta da Sabrina Raccuglia.

© Riproduzione riservata