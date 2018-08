Ancora maltempo in provincia, allagamenti e disagi a Campofelice e Lascari

Disagi per i residenti a Campofelice di Roccella e a Lascari nel palermitano. Un temporale si è abbattuto sulla zona la scorsa notte. I pompieri hanno salvato diversi automobilisti bloccati nella auto sommerse dalla pioggia. Molti sottopassi sono rimasti allagati come diversi residence che si trovano nel litorale.

Il maltempo continua a mettere ko la provincia di Palermo. Ieri diverse zone della città sono state completamente allagate dal nubifragio che si è abbattuto la notte precedente: strade come fiumi, auto e motociclette sommerse dall’acqua. I vigili del fuoco hanno fatto un centinaio di interventi anche per salvare alcuni residenti anziani rimasti bloccati nelle case.

Nel quartiere Partanna Mondello una persona colta da malore che doveva essere trasportata in ospedale è stata prelevata da casa dai sommozzatori dei vigili del fuoco con il mezzo anfibio e consegnato ai sanitari del 118 rimasti bloccati con l’ambulanza. Sempre a Partanna Mondello, l’acqua è entrata dentro le abitazioni. Acqua alta anche anche a Valdesi. Mondello messa in ginocchio dalla pioggia, ieri è stato necessario chiudere strade e lidi a causa degli allagamenti. Disagi pure a Sferracavallo e nella zona Nord del capoluogo. Allagata anche l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Disagi per gli automobilisti che erano in viaggio: dall’uscita di Partinico a Isola delle Femmine, a causa della pioggia intensa, la visibilità si è ridotta particolarmente.

