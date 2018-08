Mercato del Palermo, Balogh ceduto all'Apoel Nicosia

Obiettivo Arechi. Il Palermo prosegue la preparazione in attesa dell’esordio in campionato che sarà sabato a Salerno. Oggi doppia seduta a Boccadifalco. Questa mattina per i rosanero divisi in due gruppi forza e lavoro tecnico-tattico. Nel pomeriggio attivazione, esercitazioni tattiche, partite a tema e partita finale in porzione ridotta del terreno di gioco.

Riatletizzazione e lavoro differenziato per Ivaylo Chochev. Riatletizzazione e fisioterapia per Haitam Aleesami. Riatletizzazione per Simone Lo Faso.

Domani il Palermo tornerà in campo per una seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse.

Mercato: dopo l’ufficialità da parte della società cipriota è arrivata quella del club rosanero, Balogh si trasferisce all’Apoel Nicosia. Ecco il breve comunicato pubblicato dal club di viale del Fante: “L’U.S. Città di Palermo comunica di aver ceduto all’Apoel F.C. il calciatore Norbert Balogh. L’attaccante si trasferisce al club cipriota a titolo temporaneo“. Nella sua nuova avventura Balogh troverà il suo ex compagno e connazionale Roland Sallai.

