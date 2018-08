Migranti, l'appello di Biagio Conte per l'accoglienza: "Siamo tutti sulla stessa barca"

Solidarietà a tutti i bisognosi, senza differenza alcuna tra italiani e stranieri: è questo il messaggio dello slogan "Siamo tutti sulla stessa barca" lanciato dal missionario Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo.

Domani, alle 11, alla Cittadella del povero di via Decollati si svolgerà un momento di riflessione che prepara alla comunione con Papa Francesco, che sabato 15 settembre verrà in visita pastorale in città e ha espressamento chiesto di pranzare con i poveri accolti dalla Missione di fratel Biagio.

Nella chiesa della Missione sarà allestita una grande barca coi cartoni e tanti bambini di tanti paesi faranno una loro rappresentazione, intonando dei canti. Sarà presente anche Biagio Conte che spiegherà le ragioni dell'accoglienza.

A. S.

