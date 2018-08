Forzano una finestra dal tetto e rapinano una coppia di anziani in casa: paura nella notte a Palermo

Rapina in casa nel cuore della notte mentre due anziani all'interno dell'appartamento dormivano. È accaduto intorno all'1 in via Nicolò Garzilli a Palermo.

Momenti di paura per una coppia di pensionati. I tre rapinatori hanno fatto irruzione nella casa dal tetto, forzando la finestra della stanza della badante e riuscendo a portare via oggetti e soldi per 500 euro.

I malviventi, non paghi del bottino, hanno costretto la badante a bussare all'abitazione di un parente della coppia, nello stesso stabile. Gli inquilini, una volta aperta la porta, si sono trovati davanti i rapinatori, ma nel loro appartamento hanno trovato ben poco e sono fuggiti allarmati da alcuni rumori che provenivano dal condominio.

La polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. È intervenuta anche la scientifica per cercare tracce e impronte.

