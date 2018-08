Palermo, campanello d'allarme: battuto dalla Sicula Leonzio per 2-0

Probabilmente a distanza di una settimana dall’inizio del campionato il k.o. di oggi del Palermo suona come un vero campanello d’allarme. Rosanero che a Boccadifalco perdono contro la Sicula Leonzio. Un test amichevole che sembrava ampiamente alla portata della formazione di Tedino vista la differenza di categoria ma così non è stato. Vince la Sicula per 2-0, mettendo a nudo diversi limiti della compagine rosanero.

Passati in svantaggio al 13' il Palermo sfiora a più riprese il gol con Trajkovski, Embalo e Puscas. Di Marano al 45' il raddoppio della Sicula Leonzio. Il Palermo anche nella ripresa arranca, crea poco e non dà mai l’impressione di governare la partita. Il risultato finale non fa una grinza e fa suonare tutti i campanelli d’allarme anche perchè tra una settimana ci sarà la sfida alla Salernitana. Insomma saranno giorni di lavoro intenso per Tedino che dovrà dare nuovo smalto ad una squadra che oggi è apparsa decisamente sotto tono. Queste le formazioni di ambedue i tempi:

Palermo 1°t: 22 Pomini, 14 Salvi, 31 Pirrello, 5 Rajkovic, 24 Szyminski, 35 Murawski, 8 Jajalo, 11 Embalo, 7 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 29 Puscas

Palermo 2°t: 32 Brignoli, 4 Accardi, 2 Bellusci, 13 Ingegneri, 27 Mazzotta, 3 Rispoli (cap.), 23 Fiore, 21 Fiordilino, 20 Falletti, 9 Moreo, 17 Balogh.

Sicula Leonzio: 1 Narciso, 13 Talarico, 5 Laezza, 15 Ferrini, 3 Squillace, 8 Esposito, 27 D’Angelo, 25 Marano (cap.), 11 Russo, 10 Bollino, 26 Rossetti.