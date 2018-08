Collesano, bimbo rimasto ferito durante un'esibizione di auto

Una pezzo di muro cede, lo colpisce e lo ferisce, con tanta paura e una corsa all'ospedale. Disavventura ieri per un bimbo di Collesano, durante la manifestazione «Co-pilota per una notte», un’esibizione di auto in un circuito cittadino. La corsa è stata interrotta poco prima della mezzanotte dopo che una vettura, all’ingresso di una curva, è sbandata ed è uscita fuori strada.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, una Opel con un equipaggio di Collesano, all’altezza del bevaio Pigno, mentre procedeva in direzione del convento francescano di Santa Maria di Gesù, è uscita fuori strada dopo essere sbandata e ha colpito una balla di fieno, usata a protezione, che è poi finita contro un muretto in pietra, con una parte che si è distaccata.

Il piccolo, che si trovava dietro al muretto, è stato colpito da schegge di cemento ed è stato prima portato all’ospedale Giglio di Cefalù e successivamente a Palermo: ha il bacino rotto e varie ferita in tutto il corpo. La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo sull'accaduto: la vettura è stata sequestrata e indagini sono in corso.

