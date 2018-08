Cerimonia e processione, domenica traffico deviato a Passo di Rigano e alla Guadagna

Limitazioni al traffico, domenica, per la commemorazione della strage di Passo di rigano e per una processione alla Guadagna, a Palermo.

Alle dieci, in occasione del 69° anniversario della strage di Passo di Rigano, in via Leonardo Ruggeri, sarà deposta una corona d'alloro presso il cippo commemorativo che ricorda i sette carabinieri dilaniati da una carica di tritolo esplosa al passaggio dei veicoli militari su cui viaggiavano. Previsto il divieto di sosta, già dalle 20 di sabato sera, in via Ruggeri e in via Giuseppe Di Stefano.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, processione di Maria Santissima Assunta alla Guadagna che interesserà le vie Guadagna, Buonriposo, Oreto, Campisi, Villagrazia, Santa Maria di Gesù, Regione Siciliana, Belmonte Chiavelli, Orsa Minore.

Niente auto in via dell'Orsa Minore, tra la via Belmonte Chiavelli e la rotatoria a monte di via Orsa Minore, dalle 23 di domenica alle 2 di lunedì.

La chiusura al transito delle auto al passaggio della processione interesserà le seguenti strade: via Guadagna, via Buonriposo, via Oreto, via Campisi, via Villagrazia, via Santa Maria di Gesù, viale Regione Siciliana, via Belmonte Chiavelli, via Orsa Minore.

