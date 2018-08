Materiale disperso in autostrada, chiusa provvisoriamente la Palermo-Mazara a Capaci

Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Palermo, allo svincolo di Capaci, a causa di materiale disperso da un mezzo in transito sulla carreggiata tra la rampa in uscita e la rampa di immissione in autostrada.

Il personale Anas, pertanto, sta deviando il traffico allo svincolo di Capaci, con rientro in autostrada dallo stesso svincolo.

Sono in corso, inoltre, le operazioni di bonifica del piano viabile.

