Controlli di Ferragosto nelle Madonie: denunce e 170 persone identificate

Identificate 170 persone e 150 veicoli controllati. È il bilancio dei carabinieri della compagnia di Petralia Sottana che fra il 14 e 15 agosto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ed in particolare sulla circolazione stradale.

Le attività sono state concentrate sulle arterie stradali principali della zona: SS 120, SS 290, SS 643, SS 286, le più interessate dal traffico. Ventidue le contravvenzioni elevate per violazioni del codice della strada per un importo complessivo di 3.293 euro, sono state ritirate tre patenti di guida, due carte di circolazione sono state sequestrate e due veicoli scoperti privi di copertura assicurativa.

Ma non solo. I carabinieri hanno anche denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza; una per lesioni personali aggravate; tre per aver eseguito lavori edili senza alcuna autorizzazione. Inoltre quattro persone sono state deferite perché trovate in possesso di coltelli a serramanico; una per evasione dagli arresti domiciliari. E quattro giovani sono stati segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di droga.

© Riproduzione riservata