Serie B, definiti anticipi e posticipi: Palermo in campo il 31 con la Cremonese

Definito il quadro degli anticipi e posticipi delle prime tre giornate del campionato di Serie B. Il Palermo giocherà in anticipo alla seconda giornata in occasione dell’esordio casalingo contro la Cremonese: i rosanero scenderanno in campo venerdì 31 agosto alle 21.

La squadra di Bruno Tedino, invece, giocherà in posticipo alla terza giornata in trasferta sul campo del Foggia domenica 16 settembre alle 21.

L'esordio in campionato per i rosanero, invece, sarà sabato 25 agosto alle 18 sul campo della Salernitana.

