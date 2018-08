Il calendario della serie B a 19 squadre, per il Palermo esordio in trasferta contro la Salernitana

La Serie B, stando al sorteggio effettuato nelle sede della Lega a Milano, partirà il prossimo 24 agosto con l’anticipo Brescia-Perugia. Per il Palermo esordio a Salerno contro la Salernitana. Una sfida sicuramente ostica per la squadra di Tedino, che avrà a che fare contro una compagine che tra le mura casalinghe dà sempre il meglio di se. Il debutto dei rosanero al "Renzo Barbera" avverrà la giornata successiva contro la Cremonese.

Alla terza visita a Foggia, alla quarta il primo vero big match (almeno sulla carta), quello contro il Perugia, una squadra storica che lo scorso anno è arrivata ai playoff. Dopo la quinta giornata trasferta a Brescia, mentre alla sesta, essendo un calendario a 19 squadre, dunque "dispari", i rosanero "riposeranno", per poi riprendere con un altro potenziale big match contro il Crotone, appena retrocesso (con onore) dalla serie A.

Ottava giornata contro il Lecce, appena promosso dalla C, in Puglia, nona contro il Venezia in casa, decima contro il Carpi, dopo contro un'altra neopromossa, il Cosenza. Dodicesima contro il Pescara, in casa, dopo la supersfida contro il Verona, altra candidata alla promozione, seguita da un'altra partita non facile contro il Benevento. Rush finale contro Padova, poi Livorno, Spezia e conclusione contro l'Ascoli.

Questo il quadro completo della prima giornata: Ascoli - Cosenza Benevento - Lecce Brescia - Perugia Cittadella - Crotone Cremonese - Pescara Foggia - Carpi Verona - Padova Salernitana - Palermo Venezia - Spezia Riposa: Livorno.

Intanto è arrivato il via libera ufficiale della Figc per la Serie B a 19 squadre, che mantiene inalterato il numero di promozioni (3) e retrocessioni (4).

La Federazione, con un provvedimento preso dal Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, ha infatti modificato «con effetto immediato, d’intesa con la Lega Serie B e sentite le componenti tecniche, l’art. 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anzichè 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre)».

