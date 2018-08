A Palermo sospesa per sette giorni la licenza ad un pub storico della Vucciria

La polizia di Palermo ha effettuato controlli nei luoghi della "movida" cittadina, ove è frequente registrare episodi e fattispecie di abusivismo commerciale ed illeciti di varia natura, non ultimo il disturbo della quiete pubblica, in più occasioni lamentato dalla cittadinanza.

L'attenzione della squadra amministrativa della polizia si è soffermata sul Pub "Il Delirio", ubicato in Via Argenteria. Al titolare del locale è stato notificato il provvedimento di sospensione della licenza, per la durata di giorni 7 a partire dal 10 agosto, disposto dal Questore di Palermo.

Il locale, oggetto di numerosi controlli eseguiti dalla Polizia era stato interessato dalla frequente presenza di diversi soggetti interessati da plurime vicissitudine giudiziarie, divenendo luogo abituale di frequentazione di persone dedite alla commissione di reati. Al solo fine di privare costoro di un abituale punto d’incontro, nel corso del tempo, sono stati, quindi, effettuati molteplici controlli e verifiche, il cui esito ha determinato l'emanazione del provvedimento in argomento.

