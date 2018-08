Temporale di 20 minuti, Palermo nel caos: strade allagate, auto impantanate. Ecco le zone più colpite

Più di venti minuti di pioggia hanno trasformato le strade in fiumi. Le prime zone che si sono allagate sono quelle del centro città.

Paralisi del traffico in zona piazza Indipendenza e corso Re Ruggero. Tombini saltati nella zona di via Oreto e del Foro Italico a Palermo.

Tantissime le chiamate di emergenza e soccorso alla centrale operativa dei vigili del fuoco da parte di cittadini rimasti intrappolati nelle auto impantanate. Diverse le abitazioni al pian terreno e magazzini allagati in tutta la città.

I vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere anche alcune ambulanze che sono rimaste impantanate in via Messina Marine, che erano dirette all’ospedale Buccheri La Ferla (nella foto l'ingresso all'ospedale). Difficoltà anche a transitare nelle strade adiacenti al Policlinico.

Piove a Palermo, strade come fiumi: le foto dal Foro Italico e via Emilia Via Emilia Via Emilia Foro Italico Via Messina Marine nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla Via Franz Liszt Via Franz Liszt

Sottopassi allagati anche in viale Regione siciliana all’altezza di viale Lazio. Anche la zona di via Imera e di via Lo Iacono è completamente allagata e i cittadini non possono uscire o rientrare a casa.

